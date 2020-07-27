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Görme engellilerden online sınav talebi

Elbistan’da yaşayan görme engelli vatandaş Ahmet Yılmaz, açık öğretim yaz okulu sınavlarının pandemi süreci nedeniyle online olarak yapılmasını istediklerini söyledi.

Görme engellilerden online sınav talebi
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Bu taleplerinin, salgın sürecinde dikkate alınması gerektiğini talep eden YAhmet ılmaz, “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden bu konuda adım atması bizim için çok önemli. Zaten final ve vize sınavları online olarak yapıldı. Pandemi sürecinde bu sınavlara online olarak katıldık” dedi.

Sınavların online yapılması ile salgın riskinin ortadan kalkacağını belirten Yılmaz, “Önümüzdeki günlerde de açık öğretim yaz okulu sınavları yapılacak. Pandemi süreci henüz sona ermedi. Bizlerin ve diğer insanların sağlıkları da göz önünde bulundurularak sınavın Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda online yapılmasını istiyoruz. Online sınavlar olmazsa her sınıfta en az 30-40 aday yer alacak ve bu da salgın riskini beraberinde getirecektir. Devletimiz, engelli vatandaşlara her zaman gerekli desteği ve yardımı yapıyor. Bu konuda da bizlerin talebinin uygun görülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 


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Görme Engellilerden Online Sınav Talebi
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