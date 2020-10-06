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Görevlilere ateş açıp kaçmışlardı, cezaları belli oldu

Nurhak’ta kaçak olarak tavşan avlarken baskın yapılınca görevlilere ateş ederek kaçmaya çalışan mahalle muhtarı, 2 korucu ve imama, toplam 23 bin 12 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Görevlilere ateş açıp kaçmışlardı, cezaları belli oldu
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, fahri av müfettişleri ile birlikte, ihbar üzerine gittikleri Nurhak ilçesinin Yılanovası mevkisinde 4 kişinin farla yaban tavşanı avladığını tespit etti. 4 şahıs, görevlileri fark edince yakalanmamak için avladıkları tavşanları atarak ava geldikleri kamyonete binip kaçmaya başladı. Kaçarken de DKMP ekiplerinin olduğu araca tüfekle ateş açan şüphelileri taşıyan kamyonetin lastiği dağlık arazide parçalandı. Daha fazla ilerleyemeyen şüpheliler, Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi kırsalında durmak zorunda kaldı. DKMP ekiplerine destek olmak için bölgeye giden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,  kamyonetteki 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, şüphelilerden birinin mahalle muhtarı, 2’sinin güvenlik korucusu ve birinin de imam olduğu ortaya çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere avda kullanılan kamyonete el koyarken, bölgede yaptıkları aramada 8 adet de vurulmuş tavşan buldu. Şahıslara, 15 bin 364 TL’si idari para ve 7 bin 648 TL’si de tazminat cezası olma üzere 23 bin 12 lira ceza kesildi.

Kamu görevlisi olan 4 şahıs hakkında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.


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Hüseyin 11 saat önce

Bu kişiler devletin bünyesindd çalışan ve devlete hizmet eden şahıslar devleti yöneten memurlar görevliler yani peki bunlar yaparsa vatandaş ne yapmazki görevden uzaklaştırılıp cezalandırilmalılarki kötü örnek olmasınlar

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