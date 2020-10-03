Görevlilere ateş açıp kaçan 4 kaçak avcı yakalandı

Nurhak ilçesinin Yılanovası mevkiinde yasadışı olarak tavşan avına çıkan muhtar, imam ve güvenlik korucusu 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) görevlilerine ateş açarak kamyonetle kaçma teşebbüsünde bulundu. 4 şahıs, kamyonetin tekerinin parçalanması sonucunda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yılanovası mevkiinde yasak olmasına rağmen farla tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin avlandığını tespit etti. Yakalanacaklarını anlayan 4 kişi, avlanmaya geldikleri kamyonetle kaçarken kendilerini takip eden ekiplerin aracına da tüfekle ataç açtı. Şahısların aracından ateş açılması üzerine DKMP ekipleri jandarmadan yardım istedi. Kaçak avcıların kaçmaya çalıştığı kamyonetin ön tekeri, kayalık arazide parçalansa da şüpheliler yakalanmamak için jant üzerinden gitmeye devam etti. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi'nin Ekşielma mevkiinde durmak zorunda kalan kamyonetteki 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde gözaltına alınan kişilerden 2’sinin güvenlik korucusu, 1’inin mahalle muhtarı ve birinin de imam olduğu ortaya çıktı.

Avda kullanılan kamyonete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, sabah bölgeye giden ekipler, 4 kişinin kaçarken attığı 8 tavşan ele geçirdi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulayacağı belirtildi.

Şüpheliler, ele geçirilen 2 tüfekle birlikte Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Görevlilerin şikayetçi olduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





