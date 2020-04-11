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Görev başındaki polislere vatandaşlardan ikram

Elbistan’da sokağa çıkma yasağı kapsamında sahada görev yapan polislere, vatandaşlar evlerinde yaptıkları yemek ve börekleri ikram etti.

Görev başındaki polislere vatandaşlardan ikram
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Elbistan’da sokağa çıkma yasağı kapsamında sahada görev yapan polislere, vatandaşlar evlerinde yaptıkları yemek ve börekleri ikram etti.

Umut isimli çocuk da ‘iyi ki varsınız’ yazıp etrafını kalplerle süslediği kağıtla polislerin Polis Haftası’nı kutladı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı sokağa çıkma yasağı kapsamında ilçenin birçok güzergahında denetim noktaları oluşturdu. Resmi ve sivil polisler, yasağın ilk saatlerinden itibaren sahaya çıktı. Kışla Caddesi’nde denetim yapan polislere ise yasak kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar tarafından ikramlarda bulundu. Vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yemek, börek ve çeşitli gıda maddelerini polislerle paylaştılar. Umut isimli bir çocuk da, Türk Polis Teşkilatı’nın 175.kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası’nı anlamlı bir şekilde kutladı. Bir kağıda, ‘Sizi çok seviyorum. Polis amcalar, iyi ki varsınız. Sizinle biz rahatız. Polis gününüz kutlu olsun’ yazıp etrafını da kalplerle süsleyen Erol isimli çocuk, görev başındaki polisleri duygulandırdı.

Görev başındaki polisler, bu duyarlılıklarından ve ikramlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.



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