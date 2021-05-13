Görev başındaki polislere tatlı ikramı

Elbistan’da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde bayram günü görev başında olan polis ekiplerine, İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından tatlı ikramında bulundu.

Ramazan bayramının ilk günü, ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin geçiyor. Vatandaşların büyük kısmı bayramı evlerinde geçirirken Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin asayiş görevlerinin yanı sıra tam kapanma ile ilgili şehrin farklı noktalarında uygulamalar ve denetlemeler yapıyor. İğdeliler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Çelik ve Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, Elbistan-Göksun karayolunda uygulamada olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerine tatlı ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.

Derneğin basın sözcüsü Yahya Marangoz, “Bu bayram gününde ailelerinden ayrı olarak bizlerin asayişini ve güvenliğini sağlayan polislerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu çerçevede hem onlara moral olsun hem de bayramlarını kutlayalım diye tatlı ikramında bulunduk. Başta Elbistan emniyetimiz olmak üzere tüm polis teşkilatımıza hayırlı görevler diliyoruz. Bayramlarını da kutluyoruz” dedi.