Gönüllülük Kulübü üyesi gençlerden vefa örneği

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Gönüllülük Kulübü üyesi gençler, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrasında yaralanarak gazi olan Elbistanlı askerin anne ve babasını ziyaret ederek gönül aldı.

Elbistan Gençlik Merkezi, Elbistan Kaymakamlığı’nın öncülüğünde özel bir proje başlattı. İlçedeki şehit ailelerini ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret eden gençler, anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz’ın nezaretinde Gönüllülük Kulübü üyesi gençlerin gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilk durağı, 1996 yılında Şırnak’ın Uludere ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve gazi olan Piyade Er Muttalip Yanar’ın baba ocağı oldu. Gazi askerin babası 62 yaşındaki Muttalip ve 60 yaşındaki annesi Redise Yanar’ın evine konuk olan gençler, vatanın bölünmezliği için gözlerini kırpmadan şahadet mertebesine ulaşan ve yaralanarak gazilik unvanını alan güvenlik güçlerine minnettarlıklarını dile getirdiler. Al bayrağın göklerde dalgalanması için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten gençler, gazi ailesinden de kendilerini torunları ve evlatları gibi görmelerini istediler.

Şehit ve gazi ailelerini ziyaret projesiyle ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Bu güzel vatanımızın sınırları, şehitler ve gazilerimizin kanları ile çizilmiş ve bizlere emanet olarak bırakılmıştır” dedi.

Şehit ailelerinin ve gazilerle birlikte yakınlarının, bu milletin en değerli emaneti olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların hakları asla ödenemez. Bugün huzur ve güven içerisinde günlük hayatımıza devam edebiliyorsak, bunu, çocukları ve torunları için canlarını seve seve feda etmiş olan şehitlerimize borçluyuz. Onların fedakârlıkları, onların hakları hiçbir şey ile karşılanamaz, hiçbir şekilde ödenemez. Cumhuriyetimizin kuruluşundan ve daha öncesinden başlayarak bu topraklar için yüz binlerce şehit vermişiz. Bayrağımızın sürekli dalgalanabilmesi için, ezanımızın susmaması için onlara çok şey borçluyuz. Şehit ve gazi yakınlarının, çocuklarının, anne ve babalarının yanında olmak da bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet kalanlarına başsağlığı ve gazilerimize ve ailelerine de hayırlı huzurlu mutlu ömürler nasip etmesini Yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.