Gönüllü kadınlara ‘toprağın dilini’ öğrettiler

Elbistan’da 8 yıl önce badem üreticiliğine başlayan kadın girişimcinin toprakla olan mücadelesini örnek alan üniversite öğrencileri, 3 gönüllü kadına da uygulamalı eğitim verilmesine öncülük etti.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde eğitim gören Elbistanlı öğrenci Cem Kahraman, sınıf arkadaşları Yusuf Önalan ve Sezer Kahraman ile birlikte ‘İhtiyacımız Kendi Topraklarımız’ adlı sosyal sorumluluk kampanyasını başlattı. Kampanyanın uygulama alanı olarak da Elbistan’a bağlı kırsal Gümüşdöven Mahallesi’ni seçen üniversite öğrencileri, 2013 yılında kiraladığı arazide badem yetiştiriciliği yapan Gülşen Kaya’nın, toprağa olan sevdasını ve girişimcilik ruhunu diğer kadınlara aşılamaya çalıştı.

Kampanyada, mahallede yaşayan 3 kadın gönüllü olarak Kaya’nın bahçesinde hem istihdam edildi hem de badem yetiştiriciliğini öğrendi. Girişimci Gülşen Kaya, fidan seçiminden dikimine ve bakımına kadar birçok aşamayı gönüllü kadınlara uygulamalı olarak öğretti. Kaya, toprağın kendisine verilen emeği karşılıksız bırakmayacağını belirterek gönüllü kadınlara girişimcilik hayatlarında elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

2013 yılında kiraladığı arazide 1350 adet badem yetiştiren Kaya, ilk günden bu güne gelene kadar zaman zaman zorlansa bile çok şey öğrendiğini tüm kadınlarında isterlerse her şeyi başarabileceklerini söyledi. Kaya, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk kampanyasıyla hem bölgenin tanıtımının yapıldığını hem de bu tarz işleri yapmak isteyen kişileri teşvik etmek istediklerini anlattı.

Kampanyayı hayata geçiren Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Cem Kahraman, Yusuf Önalan ve Sezer Kahraman da, özellikle de kadınların tarım ve toprakla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdiler.

Toprağımıza sahip çıkmanın önemine değinen üniversite öğrencileri, “Bu ana fikirden yola çıkarak ‘İhtiyacımız Kendi Topraklarımız’ adlı bir kampanya başlattık. Kadınların da çiftçiliği yapabildiğini göstermek ve bu konuda teşvik etmek istedik. Elbistan’da bu alanda en önemli yatırımı yapan Gülşen Kaya isimli kadın girişimcimizle birlikte sürdürdüğümüz proje ile gönüllü olan 3 kadınının toprakla olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalıştık. Kampanya süresince gönüllü kadınlara, toprağın dilini de bu işe gönül veren Gülşen Kaya ablamız anlatmaya çalıştı” dediler.

Kampanya süresince gönüllü kadınların heyecanına ortak olduklarını dile getiren üniversite öğrencileri, “Hem tarımın önemine dikkat çekmek istedik hem de kadınların birçok sektörde olduğu gibi tarımda da başarılı olabileceğini göstermek istedik. Bu kampanyada bizlere destek olan Gülşen Kaya ve gönüllü kadınlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.