Gönüllü gençlerden öğrencilere özel sürpriz

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, Karaelbistan Mahallesi’ndeki ilkokulun ve anasınıfının duvarlarını rengarenk boyayıp, çizgi film karakterleri ile süsledi. Okul bahçesinde de oyun alanları hazırlayan gönüllü gençler, öğrencilere özel bir sürpriz hazırlamış oldu.

Elbistan Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ilan edilen ‘Gönüllülük Yılı’ doğrultusunda ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve kütüphane yapılması gibi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce meyve kasalarından Keçemağara Mahallesi’ndeki ilkokulumuzda bir kütüphane köşesi oluşturan gönüllü gençler, bu kez de ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki Şehit Mevlüt Yıldız İlkokulu’ndaki anasınıfını baştan ayağı değiştirmek için kolları sıvadı. Önümüzdeki günlerde okula ilk adımını atacak miniklere ve diğer öğrencilere daha güzel ve eğlenceli bir okul ortamı oluşturmak isteyen Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, omuz omuza vererek özel bir çalışmaya imza attı. Okulun duvarlarını ve sınıfları, çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ile boyayarak süsleyen gönüllü gençler, okul bahçesine de çocuklar için oyun alanları oluşturmayı ihmal etmedi. Ellerindeki fırçalar ve boya kutuları ile okulun kapılarını da boyayan ve genel temizliğini de yapan gönüllü gençler, okul içinde bir kütüphane köşesi oluşturdu.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ‘Gönüllük Hareketi’ kapsamında özel bir proje başlattıklarını söyledi.

Şehit Mevlüt Yıldız İlkokulu ve anasınıfını, ilk ders zili çalmadan önce çocuklar için daha güzel bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ olarak ilan etti. Biz de bu çerçevede ‘Gönüllülük Hareketi’ kapsamında bir süredir kırsal mahallelerimizdeki okullarımızla ilgili çeşitli projeler sürdürüyoruz. Bu gün de Karaelbistan Mahallemizde yer alan Şehit Mevlüt Yıldız İlkokulu’nda bir dizi düzenleme yaptık. Gençlerimizin severek yaptığı bu çalışma sonucunda okulumuza güzel bir görünüm kazandırdık. Sınıflarımızı boyadık, kütüphane temizliği yaptık. Okulun çevresi ile ilgili de oyun alanları oluşturduk ve yeni düzenlemeler yaptık. Gönüllü gençlerimizin ellerine sağlık. Onlar gerçekten gönülleri ile bu projelere destek veriyorlar. İşin içinde gönül olunca, ortaya da böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor” dedi.

Okul Müdürü Halil Şimşek ise, gönüllü gençlere ve Elbistan Gençlik Merkezi’ne teşekkür etti.











