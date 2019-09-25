Gönüllü gençlerden öğrencilere futbol sahası sürprizi

Elbistan Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ilan edilen ‘Gönüllülük Yılı’ doğrultusunda ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve kütüphane yapılması gibi çalışmalarına devam ediyor. Küçük öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim almaları için kolları sıvayan gönüllü gençler, okulun duvarlarını boyadı, genel temizliğini yaptı ve bir de kütüphane köşesi oluşturdu. Okul bahçesinde çocukların oynayacağı oyun alanları oluşturan gönüllü gençler, çalışmalarını bir adım daha ileri götürdü. Okul bahçesini baştan ayağı temizleyen gönüllü gençler, bahçeyi çizgileri ve kaleleri ile bir futbol sahasına dönüştürdü. İlk maçı da birlikte yapan gönüllü gençler, ayrıca sınıflardan birine de kütüphane köşesi oluşturdu.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, ‘Gönüllük Hareketi’ kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarla ilgili çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, gönüllü gençlerin emekleri ve özverili çalışmaları ile hayata geçtiğini belirten Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ olarak ilan etti. Biz de bu çerçevede ‘Gönüllülük Hareketi’ kapsamında bir süredir kırsal mahallelerimizdeki okullarımızla ilgili çeşitli projeler sürdürüyoruz. Gönüllü gençlerimiz, bu kez de Balıkçıl Mahallemizdeki okulumuz için kolları sıvadılar. Sınıflarımızı boyadık, kütüphane temizliği yaptık. Okulun çevresi ile ilgili de oyun alanları oluşturduk ve yeni düzenlemeler yaptık. Onlar için bir futbol sahası yaptık. Şimdi gönüllerince oyun oynayabilecekler. Gençlerimiz, omuz omuza vererek bu güzellikleri ortaya çıkarıyorlar. Okullarının değişen halini gören çocukların gözlerindeki mutluluğa tanıklık etmek bizler için yeterli. İnşallah önümüzdeki günlerde başka okullarımızda da bu tür projelerimiz olacak” şeklinde konuştu.



















