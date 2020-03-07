Gönüllü gençlerden Mehmetçiğe manevi destek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib kentine yönelik olarak başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla ülke genelinde birçok organize düzenleniyor. Elbistan’da da Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler tarafından bir program düzenlendi. Hz. Ali Cami’indeki programda, Fetih Suresi okundu ve tüm Mehmetçikler ve şehitlerimiz için eller semaya açılarak dualar edildi. Organize sonrasında, cemaate, gönüllü gençler tarafından lokum ikramında bulunuldu.

Programa katılarak Mehmetçik için dua eden vatandaşlar, “Elbistan Gençlik Merkezi gönüllü gençlerini, bu duyarlılıklarından dolayı kutluyoruz. Tüm kalbimizle Mehmetçiğimizin yanındayız. Gerek sınır dışında gerekse de ülkemiz içerisinde terör örgütlerine karşı ve sınırlarımızı korumak için görev yapan Mehmetçiğimiz için dualar ettik. Allah, ayaklarına taş değdirmesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” diye konuştular.

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler de, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yürekten desteklediklerini belirterek, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini söylediler.



