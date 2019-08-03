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GÖNÜLDER’den Elbistan’da ziyaret turu

Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Cumhuriyet Başsavcısı Hayir Ormancı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

GÖNÜLDER’den Elbistan’da ziyaret turu
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GÖNÜLDER üyelerini, Mehmet Akif Ersoy Belediye Tesisleri’nde ağırlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ziyarette yaptığı değerlendirmede, ‘Afşin ve Elbistan iki kardeş şehirdir’ diyerek, “Tarihimiz bir, medeniyetimiz bir; ortak değerlerimiz birdir. Bölgemizin Kadim değerlerinden Eshab-ı Kehf’imizi temsil eden heyetimizi Elbistan’da ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve Afşin’de yaşayan kardeşlerimize en kalbi muhabbetlerimle selamlarımı gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan ile Afşin’in hem siyasi, hem ticari, hem ekonomik, hem de kültürel anlamda çok büyük değerlere sahip iki büyük ilçemizdir diyen Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (GÖNÜLDER) Başkanı Hüseyin Bozkurt da, nazik misafirperverliği dolayısı ile Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Heyet, daha sonra Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni atanan Hayri Ormancı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 








Yerel Manşetler
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