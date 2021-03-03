Gönül Elçileri Derneği’nden Gara şehitleri adına yardım kampanyası

Gara şehitleri anısına Suriye 2021 yardım kampanyasını ‘Kardeşin senin diğer yanındır’ sloganı ile başlattıklarını belirten Gönül Elçileri Derneği Teşkilat Başkanı İbrahim Reçber, yardım faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi:

“Gönül Elçileri Arama Kurtarma (GEAK) ve İnsani Yardım Birimleri olarak bu özel ve anlamlı kelimenin dillerde kalmaması ve kalplere de nakşedilmesi için her yıl düzenli olarak mağdur ve mazlumiyet geçiren ülkelerimize insani yardım programları gerçekleştiriyoruz. Bilindiği üzere, “insan olma” anlayış ve sorumluluklarını eş zamanlı bir şekilde aktarmak ve hatırlatmak günümüzde ''hamilik'' adı ile dillere pelesenk olmuştur. Ahilik gelenek ve kültürü gereği ahilerin (kardeşlerin) bir organizasyon disiplini içerisinde kardeşleşmeleri; birbirlerini sahiplenmeleri ve himaye etmeleri, yani birbirlerine hami olmalarının çok önemli olduğunun da farkındayız.”

Yardım kampanyası kapsamında iftar yemekleri, yetimlere bayram kıyafeti ve oyuncak dağıtımı gibi faaliyetler planladıklarını anlatan Reçber, “Bu bağlamda kurum olarak yüce devletimizin hami olma çizgisine destek olmak ve manevi kardeşlik değerlerimizi pekiştirmek adına, 2021 yılı Ramazan ayında da görevimizi yerine getirerek 10 bin kişiye iftar yemeği, 1000 yetim yavrumuza bayram kıyafeti ve oyuncak ve halkımızın destekleri doğrultusunda bir yetimhane inşaatına başlamayı planlamaktayız. Bu çalışmada bizlere destek olan Kahramanmaraş İl Temsilcimiz Elif Toraman’a Kahramanmaraş Basın Yayın Sorumlusu Rüveyda Günay kardeşime ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.