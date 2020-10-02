Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gönen, 2004-2006 yıllarında Sivas Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 2007 yılında Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne atandı. 2013 yılına kadar başhekimlik görevini başarıyla sürdüren Gönen, 2013 yılında Fırat Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı. Uzun süredir Fırat Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren Gönen, doçent unvanını aldı.
Gönen, doçent unvanını aldı
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi hemşerimiz Murat Gönen, doçent unvanını aldı.
02 Ekim 2020 Cuma 14:19
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