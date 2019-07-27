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Gölpınar Alabalık yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı

Gölpınar Alabalık ve Dinlenme Tesisi, yenilenen yüzüyle bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Gölpınar Alabalık yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı
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Elbistan Kahramanmaraş yolu üzeri Akçırı Mevkiinde bulunan Gölpınar Alabalık ve Dinlenme Tesisi, sunduğu birbirinden leziz tatların yanı sıra misafirlerine eşsiz doğası, seyre doyum olmayan manzarası ile hoşça vakit geçirme imkanı sunuyor.

Kiremitte alabalık, kırmızı ve beyaz etin her türlüsü ile köfte çeşitlerini müşterilerinin beğenisine sunan Gölpınar Alabalık ve Dinlenme Tesisi, isteyen müşterilerine de temizlenmiş olarak balık satışı yapıyor. Dileyen müşteriler siparişleri hazırlanırken veya yemekten sonra tesisin içerisinde bulunan gölün üzerindeki asma köprüyü kullanarak karşı tarafa geçebilir, gölün etrafında eşsiz doğanın içerisinde güzel vakit geçirebilirler.

Misafirlerine muhteşem bir göl manzarası sunan toplam 520 kişi kapasiteli Gölpınar Alabalık ve Dinlenme Tesisi, yenilenen yüzüyle toplantı ve toplu yemek hizmeti de veriyor.

İşletme yetkilileri güzel vakit geçirmek ve birbirinden leziz tatları denemek için tüm bölge halkını Gölpınar Alabalık ve Dinlenme Tesisine beklediklerini söylediler.








Yerel Manşetler
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Antekeli 4 hafta önce

Hayırlı olsun Allah rızkını bol etsin sabırsızlıkla beklediğimiz mekan

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Elbistanli 4 hafta önce

Hayirli olsun

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Serhan Karateke 4 hafta önce

Hayırlı olsun.

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NECDET DEGIRMENCIOGLU 4 hafta önce

ALLAH HAYIRLI EYLESIN ELBİSTAN HALKINA BUYUK BIR HIZMET HAYIRLI ISLER HAYIRLI MUSTERILER MASALLAH COK GÜZEL OLMUŞ

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enver 4 hafta önce

Hayırlı olsun memlekete insana hizmet eden faydalı oln herkesten Allah razı olsun

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Ahmet 4 hafta önce

Özledik

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Hayırlı olsun, bol ve bereketli kazançlar versin inşAllah.

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Elbistanlıı 4 hafta önce

Allah kaza bela vermesin özlemiştik

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