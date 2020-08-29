banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Göletlere 50 bin adet yavru balık bırakıldı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 8 gölete yaklaşık 50 bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.

Göletlere 50 bin adet yavru balık bırakıldı
banner17
banner43

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 50 bin adet pullu sazan balığı yavrusu il genelinde bulunan 8 adet göl ve gölete bırakıldı.

Yetkililer özellikle bu göletlerde av yasaklarına uyulmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi. Göletlerde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulandığını belirten yetkililer, 1 Temmuz -31 Mart arasında avlanmaya izin verildiğini hatırlattılar.

Yetkililer, avlanma döneminde de boyu 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmasının yasak olduğunu ve yasağa uymayanlara idari para cezası kesileceğinin altını çizdiler.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Göletlere 50 Bin Adet Yavru Balık Bırakıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner158