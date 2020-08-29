Göletlere 50 bin adet yavru balık bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 50 bin adet pullu sazan balığı yavrusu il genelinde bulunan 8 adet göl ve gölete bırakıldı.

Yetkililer özellikle bu göletlerde av yasaklarına uyulmasının büyük önem arz ettiğini bildirdi. Göletlerde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında av yasağı uygulandığını belirten yetkililer, 1 Temmuz -31 Mart arasında avlanmaya izin verildiğini hatırlattılar.

Yetkililer, avlanma döneminde de boyu 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmasının yasak olduğunu ve yasağa uymayanlara idari para cezası kesileceğinin altını çizdiler.



