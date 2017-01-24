Kendine özgü ve farklı dekore edilmiş kır düğünü konsepti ile yeni evlenecek çiftlere hizmet verecek olan Gökyüzü Kır Düğün Sarayı, düğün sezonuna hazır.

Yaklaşık 3 yıldır Elbistan’da hizmet verdiklerini belirten işletme sahiplerinden Cebrail Bülbül, şunları söyledi:

“Elbistan’daki tek kır düğün salonuyuz. Düğün, nişan sünnet ve her türlü organizasyonlar için hizmet vermekteyiz. Gökyüzü Kır Düğün Sarayı 2 bin kişilik kapasitesi ile değerli misafirlerimize özel günlerinde en güzel dakikalarını en iyi şekilde geçirme imkânı sunuyor. Düğün yapan çiftlerimize, 10 katlı yaş pasta, meyve suyu, orkestra, full HD video çekimi, sınırsız kır çekimi, güler yüzlü ve seçkin servis elemanlarımız ile size bu özel gününüzde en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Yemekli düğünlerde de tecrübeli personellerimiz ile hizmet veriyoruz. 2017 sezonuna özel erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı Kral İş Merkezi’nde bulunan ofisimize bekliyoruz.”



