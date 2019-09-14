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Göksunlu milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Göksunlu milli güreşçi Burhan Akbudak, Brezilya’da düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

Göksunlu milli güreşçi dünya şampiyonu oldu
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Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası, Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen güreşçilerin mindere çıktığı şampiyonada ülkemizi Göksunlu milli güreşçi Burhan Akbudak temsil etti. Akbudak, rakiplerini tek tek yenerek adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında da rakibine minderi dar eden Akbudak, dünya şampiyonu oldu. Altın madalyayı Türkiye’ye kazandıran ve şanlı bayrağımızı dalgalandıran Akbudak’ın bu büyük başarısı, memleketi Göksun başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş’ta ve ülke çapında geniş yankı uyandırdı.

Birçok siyasetçi ve idareci, Polonya’da düzenlenen U23 Dünya güreş şampiyonasında da dünya şampiyonluğunu elde eden ve Avrupa’da da ciddi başarıları bulunan milli güreşçi Akbudak’ı kutladı.



Yerel Manşetler
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