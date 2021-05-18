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Göksunlu milli futbolcu kalbine yenik düştü

Göksunlu milli futbolcu Hüseyin Er, İngiltere’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Göksunlu milli futbolcu kalbine yenik düştü
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İşitme Engelliler Milli Takımında oynayan ve milli formayla 1 İşitme Engelliler Olimpiyatı, 2 Dünya Şampiyonası ve 1 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşayan 36 yaşındaki Göksunlu milli futbolcu, Londra’da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Er'in cenazesi, uzun süre yaşadığı İngiltere'de defnedilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, ay yıldızlı formayı giyen oyuncunun vefatı dolayısıyla taziye mesajları yayımladı. TFF, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı oyuncusu Hüseyin Er’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Er’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.”

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