Göksun’la Mahzuni Şerif Tüneli arasındaki yol için adım atıldı

Edebiyat Yolu olarak adlandırılan ve toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki Göksun-Kahramanmaraş karayolu üzerinde 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Söz konusu yolun, sürücüler açısından en sıkıntılı noktası ise Göksun’dan sonra Mahzuni Şerif Tüneli arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik bölümü olduğu biliniyor. Göksun çıkışından sonra bu bölümdeki ulaşım tırmanma şeridi hariç olmak üzere tek şeritten sağlanıyor. Kış aylarında da buzlanma ve kar yağışı, sürücülerin zahmetini arttırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Göksun ilçesi ile Mahzuni Şerif Tüneli arasındaki 5,7 kilometrelik güzergahla ilgili de, “Mahzuni Şerif Tüneli çıkışından itibaren Değirmendere, Gölbaşı ve Kireçköy güzergahında devam edip Göksun şehir merkezinde sonlanan ve tek yol olarak trafiğe hizmet vermekte olan 5,7 kilometre uzunluğundaki servisi yolu kesiminde karayolu geometrik standartları göz önünde bulundurularak bölünmüş yol standartlarında proje çalışmaları devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü de gerekli adımı atarak ihale takvimini belirledi.

EKAP’ta yayımlanan ihale ilanına göre, 5,7 kilometre uzunluğundaki yol için etüt ve proje danışmanlık hizmeti alınacak. İhale tarihi ise 23 Ağustos olarak belirlendi.