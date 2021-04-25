Göksun’la Mahzuni Şerif Tüneli arası ‘geometrik standartlı’ duble yol olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Göksun’la Aşık Mahzuni Şerif Tüneli arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik yolun, karayolu geometrik standartlar doğrultusunda bölünmüş yol haline getirileceğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, güzergah değişikliği olacağı dile getirilen ve tek şeritli olması nedeniyle sürücülere zorluk çıkaran Göksun’la Kahramanmaraş yolu üzerindeki ilk tünel arasının durumunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na önerge ile sormuştu. Aycan, hazırladığı soru önergesinde, “Son tünel çıkışı ile Göksun arası çift yol yapımı projesi ile ilgili ihale düzenlenmiş midir? Son tünel çıkışı ile Göksun arası yolun ihalesi yapıldı ise başlama ve bitiş tarihi nedir? Bu yolun güzergahı nasıl planlanmıştır? Vatandaşın talebi, mevcut yolun iyileştirilerek bölünmüş yol haline getirilmesidir. Bu dikkate alınmış mıdır? Son zamanlarda yolun güzergahının değiştiğine dair duyumlar doğru mudur?” sorularını yöneltmişti.

MHP’li Aycan’ın önergesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yanıtlandı. Aycan’a gönderilen cevabi metinde, Kahramanmaraş-Göksun devlet yolunun; bölünmüş yol standardında tamamlandığı ve proje kapsamında 11 adet çiftli tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet de köprülü kavşak yer aldığı belirtildi.

Göksun ilçesi ile Mahzuni Şerif Tüneli arasındaki 5,7 kilometrelik güzergahla ilgili de, “Mahzuni Şerif Tüneli çıkışından itibaren Değirmendere, Gölbaşı ve Kireçköy güzergahında devam edip Göksun şehir merkezinde sonlanan ve tek yol olarak trafiğe hizmet vermekte olan 5,7 kilometre uzunluğundaki servisi yolu kesiminde karayolu geometrik standartları göz önünde bulundurularak bölünmüş yol standartlarında proje çalışmaları devam etmektedir” denildi.