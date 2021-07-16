Göksun’da tesis kurma şartlı maden ihalesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kurşun, çinko, bakır, demir, manyezit içeren maden sahalarını, tesis kurulması şartıyla ihale edecek. Genel Müdürlüğün Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki maden sahalarına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Adana, Mersin, Kayseri, Niğde ve Kahramanmaraş'ta kurşun, bakır, çinko içeren, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Konya'da manyezit içeren, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ'da ise kurşun, çinko, bakır ve demir içeren maden sahaları ara/uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecek.

Kahramanmaraş’taki maden sahası ise Göksun ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Sözleşme süresi 10 yıl olacak ihale, 19 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.