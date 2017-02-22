Göksun’da girişimciler sertifikalarını aldılar

Göksun Belediyesi’nin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü işbirliği ile geçtiğimiz Aralık ayında ortaklaşa düzenlediği, 4. Girişimcilik Kursunu başarı ile bitiren 30 kursiyere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Göksun’un en önemli kaynağının insan kaynağı olduğunu söyledi.

Göksun’un coğrafi konumu ve iklimi itibariyle fabrika kurulumuna müsait olmadığına işaret eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Göksun’da uzun yıllardan beri, neden istihdam sağlayacak fabrikaların olmadığı söylenir ve serzenişte bulunulur. Göksun’da fabrika olsun. Fabrika kuracak insan ilk önce karlılık durumuna göre hesap yapar. Ham madde durumuna bakar. Avantajlı yönlerini araştırır. Maalesef bizim ilçemizin fabrikalar kurmak için avantajlı bir yanı yok. Ama bizim çok önemli bir kaymağımız var ki arkadaşlar, o da insan kaynağıdır. Bizim insanımızın on parmağında on marifet vardır.”

Belediye hizmetleri yanında istihdama yönelik projeleri de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Aydın, önümüzdeki günlerde Göksun’da büyük bir tekstil atölyesinin faaliyete geçeceği müjdesini verdi.

Bugüne kadar düzenlenen kurslar ile toplam 120 kişinin sertifika sahibi olduğunu belirten Başkan Aydın, “Sizleri bir kez daha kutluyorum. Girişimcilik ilk önce cesaret etmekle başlar. Sizler bu cesareti göstererek bu kurslara katılıp sertifika sahibi oldunuz. Allah izin verirse bu sertifikalar ile KOSGEB’e müracaatlarınızı yapıp, hibe projelerinden istifade edeceksiniz. Hem kendi hayatınızın idamesi için bir başlangıç yapacak hem de hiç düşünemediğimiz şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunacaksınız. Sertifikaların hayırlı olmasını temenni ediyor, kuracağınızın işletmelerin sizlere, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



