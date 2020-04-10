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Göksun’da bir mahalle karantinaya alındı

Göksun ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi, mahallede yaşayan vatandaşlarda pozitif vaka tespit edilmesi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Göksun’da bir mahalle karantinaya alındı
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Göksun ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi, mahallede yaşayan vatandaşlarda pozitif vaka tespit edilmesi üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun ilçe merkezinde 5 kilometre uzaklıkta bulunan Ortatepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde koronavirüse yakalandığı belirlenen kişinin hastaneye yatışı yapılıp tedavisine başlanırken, en son görüştüğü ve temas ettiği kişilere de test yapıldı. Bu kişilerden bazılarının testlerinin pozitif çıkması üzerine Göksun İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Ortatepe Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi.

Karantina karanının ardından mahallenin giriş ve çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kapatıldı. 

 


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