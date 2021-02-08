Göksun’da 3 mahalle karantinaya alındı

Göksun Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Kanlıkavak, Esenköy ve Bozhüyük mahallelerinde artan koronavirüs vakalar nedeniyle toplandı. Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan kurul sonrasında, Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinde pozitif vakaların bulunduğu evlerde karantina uygulamasına başlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, 3 mahalledeki söz konusu evlerin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belli periyotlarda kontrol edilmesine, mahallelerin giriş-çıkışlarındaki kontrol noktalarında HES kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildi.

Bozhüyük ana bağlantı yolu dışındaki diğer tali yolların kum dökülerek kapatılması, Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığı karşısında bulunan bağlantı yolu üzerinde Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturulmasına ve buradan sağlanacak giriş ve çıkışlarda HES kodu sorgulamasının yapılması kararlaştırıldı.

Karara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.