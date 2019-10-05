Göksun’a, Kahramanmaraş’ın en büyük soğuk hava deposu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da yapımında son aşamaya gelinen Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulundu. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP İlçe Başkanı Fatih Üstün, meclis üyeleri ve muhtarların da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Güngör, şehrin en büyük soğuk hava deposunda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti. DOĞAKA İşbirliğiyle Başkan Güngör, “Göksun’umuz klimasıyla ve coğrafyasıyla eşsiz güzellikte. Ve Göksun’umuzda eşsiz bir kalitede elma yetişiyor. Şehrimizin bu ürününe daha da fazla katma değer oluşturmak için soğuk hava depolarımızı artırıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımımızı yerinde inceledik. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın (DOĞAKA) desteğiyle yaklaşık 10 milyonluk yatırımımız tamamlanmak üzere. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak tesisimizi üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tesisimiz 3 bin metrekare kapalı alana ve 3 bin ton depolama kapasitesine sahip. Atmosfer kontrolü sayesinde de farklı ürünlerimizin de depolanmasına olanak sağlanıyor. Ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve kalan işler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yatırımımızın Göksunlu hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.