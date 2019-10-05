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Göksun’a, Kahramanmaraş’ın en büyük soğuk hava deposu

DOĞAKA işbirliği ile Göksun’da yapımına başlanan Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “10 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz şehrin en büyük soğuk hava deposu tamamlanmak üzere. Göksunlu hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Göksun’a, Kahramanmaraş’ın en büyük soğuk hava deposu
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da yapımında son aşamaya gelinen Soğuk Hava Deposu’nda incelemelerde bulundu. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, MHP İlçe Başkanı Fatih Üstün, meclis üyeleri ve muhtarların da yer aldığı ziyarette konuşan Başkan Güngör, şehrin en büyük soğuk hava deposunda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti. DOĞAKA İşbirliğiyle Başkan Güngör, “Göksun’umuz klimasıyla ve coğrafyasıyla eşsiz güzellikte. Ve Göksun’umuzda eşsiz bir kalitede elma yetişiyor. Şehrimizin bu ürününe daha da fazla katma değer oluşturmak için soğuk hava depolarımızı artırıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde hayata geçirdiğimiz yatırımımızı yerinde inceledik. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımızın (DOĞAKA) desteğiyle yaklaşık 10 milyonluk yatırımımız tamamlanmak üzere. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak tesisimizi üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tesisimiz 3 bin metrekare kapalı alana ve 3 bin ton depolama kapasitesine sahip. Atmosfer kontrolü sayesinde de farklı ürünlerimizin de depolanmasına olanak sağlanıyor. Ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve kalan işler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yatırımımızın Göksunlu hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

3 bin 135 metrekare kapalı alanı, 800 metrekare sundurma alanı olmak üzere 19 dönüm üzerine kurulu Göksun Soğuk Hava Deposu’nun depolama kapasitesi ise 3 bin ton. Atmosfer kontrolü ile farklı ürünlerin de depolanmasına olanak sağlayacak tesiste 8 soğuk hava deposu, 6 atmosferik soğuk hava deposu, şoklama ve paketleme odaları yer alıyor.




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Kazım 8 saat önce

Hayırlı olsun. Belediye mi yapıyor özel müteşebbis mi anlaşılmıyor...

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Serkan 3 saat önce

Tekir de dağ dolu birine tünel açılsa büyük ve uzun Ca hem sığınak hem doğal elektriksiz masrafsız soğuk hava tüneli olur bence artık teknolojiyi tüketmek doğayı korumak için en doğalı bu olur doğayı da korumuş oluruz maddi olarak ta

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Sinan 1 saat önce

Soguk hava deposunu lahana için yapın bizim diyorsunuz şımdı de elma ıçın soğuk hava deposu yapıyorsunuz karar verın elmamı lahanamı göksun un...

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