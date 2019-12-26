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Göksun’a 36 saattir elektrik verilemiyor

Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışına bağlı olarak elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye yaklaşık 36 saattir elektrik verilemiyor.

Göksun’a 36 saattir elektrik verilemiyor
 

Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışına bağlı olarak elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye yaklaşık 36 saattir elektrik verilemiyor.

Göksun ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle başlayan elektrik kesintisi devam ediyor. İlçedeki vatandaşlar, başta ısınma olmak üzere birçok sorunla baş başa kalırken; kesinti süresi ise 36 saate yaklaştı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin yıkıldığı ve iletim hatlarında ciddi hasarların olduğu tespit edildi. Bütün herkes bu kış şartlarını hafifleştirmeye çalışıyor. Ancak elektrik işi bizi çok ciddi sıkıntıya sokacak. Elektriğin bir an önce en azından ilçe merkezine ulaştırılması için gayretli bir çalışma var. Biz de destek noktasında gayret içindeyiz” dedi.


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Küçük Enişte 6 saat önce

Eeeee akedaş denen çok bilmiş firma yetkilileri sen eski kalifiyeli elemanlarının yerine daha eline pense almamış personelleri tercih eder isen sonucu mudur. Beter olun
Şimdi bu 36 saatlik kesintiyi ay sonu “EPDK” raporunda 5 dakikalık kesinti olarak gösterecekler. Sonra da kaliteli firma rolü oynayacaklar...

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mustafa 5 saat önce

yuh kaç
ıncı yüzyılda yaşıyoruz

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İşçi 4 saat önce

O kadar işçiyi çıkarmasalardı daha hızlı bi şekilde verilirdi elektrik

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Elbistanli 3 saat önce

Bir an once yapilir isAllah

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gösunlu 3 saat önce

ver mehteri

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