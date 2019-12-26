Göksun’a 36 saattir elektrik verilemiyor

Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışına bağlı olarak elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye yaklaşık 36 saattir elektrik verilemiyor.

Göksun ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle başlayan elektrik kesintisi devam ediyor. İlçedeki vatandaşlar, başta ısınma olmak üzere birçok sorunla baş başa kalırken; kesinti süresi ise 36 saate yaklaştı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “Yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin yıkıldığı ve iletim hatlarında ciddi hasarların olduğu tespit edildi. Bütün herkes bu kış şartlarını hafifleştirmeye çalışıyor. Ancak elektrik işi bizi çok ciddi sıkıntıya sokacak. Elektriğin bir an önce en azından ilçe merkezine ulaştırılması için gayretli bir çalışma var. Biz de destek noktasında gayret içindeyiz” dedi.



