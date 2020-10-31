Göksun yolundaki yeni tüneller, 7 Kasım’da ulaşıma açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Kahramanmaraş-Göksun karayolunda inceleme bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Bakan Karaismailoğlu, Göksun-Kahramanmaraş yolunun, yapımı tamamlanan tünellerle birlikte 80 kilometreden 64 kilometreye düştüğünü söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizin gurur duyduğu dünya için örnek bir projeyi inceliyoruz. Kahramanmaraş halkının beklediği en büyük projelerden biri olan Kahramanmaraş ile Göksün arasında olan 11 tünelli yolumuzun çalışmalarını inceleme üzere Göksun şantiyesindeyiz. Mevcut 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren ve içinde 11 tünelin bulunduğu viyadüklerin ve köprülerin yer aldığı çok önemli bir projedir. Kayseri Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar verecek bir projedir. Bölgeye her anlamda ciddi katkılar verecek. İnşallah 7 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolun açılışını yapacağız” dedi.

Kahramanmaraş'a ulaşım ve iletişim yatırımları için 8 milyar 550 milyon liraya yakın harcama yapıldığını belirten Karaismailoğlu, “2003'te şehrimizde 71 kilometre bölünmüş yol vardı. Son on sekiz yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 5 kat arttırdık, 340 kilometreye çıkardık. Bu sayede, şehrimizden, bölünmüş yollarla Adana, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman ve Malatya’ya güvenli, hızlı, konforlu seyahat mümkün oldu." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta tünellere geçit vermez denilen dağları delip geçtiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "11 çift tüplü tünel yaptık. Tam 36 adet köprüyü hizmete açtık. Kahramanmaraş'ta halen devam eden 10 adet kara yolu projemizle 450 kilometreye daha yol yapıyoruz. Bu yolların yatırım değeri tam 7 milyar lira” bilgilerini aktardı.





