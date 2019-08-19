Göksun yolunda kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametine ilerleyen Ali B.(51) idaresindeki 19 AD 010 plakalı otomobil, Esence Mahallesi’nden Gerger Mahallesi istikametine geçiş yapmak isteyen Atakan K.’nın (21) kullandığı 46 U 3455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 22 yaşındaki Hacı A.yaralandı. Yaralıların yardımına, ilk olarak diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.