banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Göksun yolunda kaza: 3 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunun Esence Mahallesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Göksun yolunda kaza: 3 yaralı
banner145
banner143

Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametine ilerleyen Ali B.(51) idaresindeki 19 AD 010 plakalı otomobil, Esence Mahallesi’nden Gerger Mahallesi istikametine geçiş yapmak isteyen Atakan K.’nın (21) kullandığı 46 U 3455 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçta bulunan 22 yaşındaki Hacı A.yaralandı. Yaralıların yardımına, ilk olarak diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selma 3 gün önce

Dikkatli sürün Allah esirgemış

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116