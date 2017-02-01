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Göksun yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunun Gerger Mahallesi kesiminde yaşandı.

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Göksun yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunun Gerger Mahallesi kesiminde yaşandı. Emrah Canpolat idaresindeki 33 APR 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak ilerleyen otomobil, yola devrildikten sonra durabildi. Kazada, sürücü Canpolat ile araçta bulunan Öznur ve Halise Canpolat yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlarca yapıldı. Kaza mahalline çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

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