Göksun yolunda iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Latif Kıraç (36) yönetimindeki 46 NC 083 plakalı otomobil, Selçuk Çalık’ın (22) kullandığı 34 ACL 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ve araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Çalık, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisine ise Göksun’da devam edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.