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Göksun ve Nurhak karayoluna kar siperliği yapılacak

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 58. Şube Şefliği (Elbistan) sorumluluk sahasında kalan Göksun ve Nurhak karayollarında kar siperliği yapımı için ihale düzenleyecek.

Göksun ve Nurhak karayoluna kar siperliği yapılacak
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Kış aylarında kar ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatan Elbistan-Göksun ve Elbistan-Nurhak karayolunun ulaşıma kapanmaması ve açık tutulması amacıyla kar siperliği yapılacak. Daha önceden Elbistan-Nurhak karayolunda uygulanan kar siperlikleri, özellikle tipinin yoğun olduğu ve yolun kapanmasına yol açtığı bölgelere yerleştirilecek. Kış aylarında özellikle karayollarının ulaşıma kapanması ve araçların trafikteki seyrini zorlaştıran tipiye karşı kar perdesi önlem alınıyor. Her iki karayolunda da kar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

8 Eylül’de düzenlenecek ihalenin ardından kar siperlikleri yerleştirilmeye başlayacak. Karayolları 58. Şube Şefliği ekiplerinin nezaretinde yapılacak kar siperliği çalışmalarının kış mevsimi gelmeden tamamlanması öngörülüyor.

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