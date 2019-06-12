Göksun tünellerinin son aşaması Aralık’ta bitiyor

Elbistan’la il merkezi arasındaki mesafeyi kısaltıp ulaşım kalitesini de artıracak Göksun tünellerinin tünellerden 5’inde inşaat devam ederken, 6 tünel hizmete açıldı.

Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan tünellerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi’nden başlayan tünel, Suçatı Mahallesi’nden çıkacak ve bölgenin en uzun tüneli konumunda yer alacak. Tünelin toplam uzunluğu 3 bin 700 metre olacak ve diğer tünellerle birlikte toplam 47 kilometrelik bir tünel ağı oluşacak. Kahramanmaraş-Göksun arasında yer alan ve hizmete açılan tünellerin uzunlukları şu şekilde belirtildi, Çağlayan Tüneli 2 bin 492, Döngel Tüneli 236, Tekir Tüneli bin 154, Ahmet Eskalen Tüneli, 2 bin 847, T1 Tüneli bin 95, T0 tüneli 470 metre. Yapımı devam eden T1 tüneli bin 390, T2 tüneli bin 400, T3 tüneli 3 bin 678, T4 tüneli 400, T5 tüneli 610 metre uzunluğa sahip olacak.

Göksun tünelleriyle ilgili olarak gelinen son noktaya ilişkin değerlendirme yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, dev projenin, 2019'un aralık ayında biteceği yönünde taahhütte bulunduklarını hatırlattı.

Tünellerde delme işlemlerinin bittiğini bittiğini, tünel içi çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Özdemir, “Oradaki müteahhidimiz bu konuda çok özveriyle çalışıyor. Yani personelinde, işinde bir eksiklik yok, zamanında açılacak. Orada asıl sorun Kahramanmaraş çıkışından gökçe mağara kısmına kadardı. Karayolları ekiplerimiz bayram tatili öncesi o güzergâhı yaptılar. Aslında tüneller açıldığında şu anda kullandığımız güzergâh kullanılmayacak. Buna rağmen vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye bizde ısrarcı olmuştuk. Bölge müdürlüğümüzle, karayolları şefliğimizle, Kazım Tekinşen'e de teşekkür ediyorum o da çok özveriyle çalıştı ve asfalt yapıldı. Oradaki planlamamızda bir aksama yok. İnşallah 2019 Aralık'ta bitecek” ifadelerini kullandı.







