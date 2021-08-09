Göksun MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Göksun Meslek Yüksekokulu’nda, bankacılık ve sigortacılık, dış ticaret, harita ve kadastro, muhasebe ve vergi uygulamaları, ilk ve acil yardım, işletme yönetimi, organik tarım, tapu ve kadastro, çocuk gelişimi ve bilgisayar programlarında eğitim veriliyor. Göksun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan, barınma imkanları ile ilgili ise 528 kız, 250 erkek öğrencinin faydalanabileceği KYK’ya ait yurtların bulunduğunu söyledi.

KYK yurtları dışında şehrin farklı lokasyonlarında özel apart ve yurtların da mevcut olduğunun bilgisini veren Ercan, “Göksun MYO bünyesinde beş bin kitap bulunduran bir kütüphane ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri çalışma salonları bulunmaktadır. Ayrıca 300 kişilik konferans salonunda sosyo-kültürel faaliyetler, konferanslar ve sinema filmi gösterimleri gibi etkinlikler yapılabilmektedir” dedi.