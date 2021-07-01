Göksun Enerji Elbistan Şubesi hizmet vermeye başladı

Göksun Enerji Güneş Enerji Santralleri Elbistan Şubesi, ilçede ve bölgede güneşten elektrik üretmek isteyen vatandaşlar ve çiftçiler ile girişimcilere yol gösteriyor.

Güneşli Mahallesi Dr. Hasan Bey Caddesi üzerinde açılan Göksun Enerji Elbistan Şubesi, güneş enerji santralleri projeleri (GES), güneş enerjili sulama sistemleri, güneş enerjili aydınlatma sistemleri, ev için paket sistemler, ongrid ve off grid sistemler ile Elbistan ve bölge halkına hizmet veriyor.

Göksun Enerji Elbistan Şube Müdürü Ahmet Özgül, elektrik ihtiyacı olan her yerde çözüm ortağı olarak Elbistan ve bölge halkına hizmet vereceklerini belirterek, “Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır. Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır.

Güneş enerji santralleri (GES) projeleri, güneş enerjili sulama sistemleri, güneş enerjili aydınlatma sistemleri, ev için paket sistemler, ongrid ve off grid sistemleri ile en kaliteli ürün ve hizmeti sunmak için buradayız. Proje ve ürünlerimizde güven ve kaliteyi en üst seviyeye hedefleyerek tüm projelerimizde başarılı ve dürüst olmayı hedef edindik. Geçmişteki iş başarılarımıza güvenerek yatırımcı ve müşterilerimize daima en mükemmel hizmet seviyesini kendimize hedef tayin ettik” dedi.