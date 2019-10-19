Gökşen Tavukçuluktan ‘eve teslim’ paketlenmiş tavuk hizmeti

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde Gökşen Tavukçuluk adıyla faaliyet gösteren kanatlı hayvan çiftliğinde, binlerce tavuk, ördek, hindi ve kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Doğal ortamlarında yetişen hayvanların doğrudan tüketiciye ulaşmasını sağlamak isteyen firma sahibi Mehmet Gökşen, telefonla sipariş uygulamasını başlattıklarını söyledi. Müşterilerin, kendilerine ulaşmaları halinde istedikleri boyuttaki tavuğu, bakanlık onaylı kesimhanede hijyen kurallarına uygun bir şekilde kesip temizledikten sonra paketleyerek evlere teslim ettiklerini belirten Gökşen, vatandaşların da bu hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

6 yıl önce açtıkları çiftlikte, gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra kesimhane açarak hizmet ağını genişletmeyi amaçladıklarını kaydeden Gökşen, “Karaelbistan Mahallesi’nde 11 dönümlük alanda kanatlı hayvan yetiştiriyoruz. Hayvanlarımızı, doğal ortamlarında ve organik yemlere beslemeye özen gösteriyoruz. Tavuk, hindi, kaz ve ördek yetiştiriyoruz. Yerli ırkların yanı sıra özellikle mast kazı dediğimiz kazlarımız bulunuyor. Şuanda sadece tavuk kesimimiz var. Kesimlerimiz, İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile anlaşmalı veteriner gözetiminde yapılıyor. Kazlara özellikle Doğu Anadolu Bölgemizdeki şehirlerimizden talep var. Tabi bu hayvanların kesimi için kış mevsiminin gelmesi gerekiyor. Hazırlıklarımızı da o yönde yapıyoruz” dedi.