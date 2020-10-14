Gökbörü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi açıldı

Gökbörü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi,



Açılış sonrası avukatlar, toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değerin adalet olduğunu, adaletin tesis edilmesindeki en temel unsurlarından birinin de avukat ve avukatlık mesleği olduğunu beyan ederek bireylerin haklarının savunulmasında onurlu bir mücadele sergileyeceklerini ifade ettiler. Avukatların, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi olduğunu, tanıklık yaptıkları insan hakları ihlallerine karşı cesaretle mücadele ederken de gerek adalet hizmetini gerekse de mesleğin onurunu ve şerefini her şeyin üzerinde tutacaklarını söylediler. Güneşli Mahallesi Hulusi Efendi Bulvarı Aktif İş Merkezi’nde hizmet verecek.

Av. Goncagül Bölükbaşı Kimdir?



Lise Eğitimini Elbistan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2015 yılında girdiği Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2019 yılında bitirerek mezun olmuştur. 2019-2020 yılları arasında Kahramanmaraş Barosu’nda başlattığı Avukatlık Stajını, Birlik Hukuk Bürosu nezdinde İş Hukuku alanında çalışmalar yaparak tamamlamıştır. 21.07.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının Avukatlara tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak üzere avukatlık ruhsatnamesi etmiş olduğu meslek yemini sonucu kendisine verilmiştir. Staj süresi boyunca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamaları, Adli Yardım uygulamaları ve meslek gereklerine uygun birçok sertifika programını başarı ile tamamlayarak 2020 yılında Gökbörü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ne katılmıştır.

Av. Fatma Çetin Kimdir?

İlk ve Orta Öğrenimini İskenderun Demirçelik İlköğretim Okulu’nda, Lise Eğitimini de Elbistan Çok Proğramlı Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında girdiği Marmara Üniversitesi’ni 2012 yılında bitirerek mezun olmuştur. 2012-2013 yılları arasında Kahramanmaraş Barosunda başlattığı Avukatlık Stajını 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun konusu üzerine hazırladığı staj tezinin kabul edilmesi neticesinde 02.12.2013 tarihinde etmiş olduğu meslek yemini sonucu Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. Bu tarihten sonra Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında çalışmalarda bulunmuş, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Besni Belediyesi vekilliklerini yürütmüştür. Bu süre zarfında Enerji Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Konkordato Komiserliği, Aktüerya Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi ve meslek gereklerine uygun bir çok eğitim proğramını başarı ile tamamlayarak Gökbörü Hukuk ve Danışmanlık Ofisi’ni kurmuştur.







