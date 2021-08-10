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Gök gürültülü sağanak yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, Elbistan’da 2 gündür etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak yağış devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdumuzun büyük bölümünde aralıksız sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Elbistan’da da kuzeydoğu kesiminde etkisini hissettiren sağanak yağmur sonrasında sel ve su baskınları yaşanmıştı. Kuruyan dereler, taşkın nedeniyle coşmuş, dağlardan inen sel suları da bir mahalleyi etkisi altına almıştı. Bu durum üzerine Elbistan Belediyesi ve jandarma ekipleri, özellikle Söğütlü Çayı civarındaki mahallelerde yaşayan halkı uyarmıştı.

Yapılan tahminlere göre, sağanak yağış etkisini devam ettirecek. Gök gürültülü sağanak yağışın ardından oluşabilecek sel ya da taşkın gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istenirken; yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren Elbistan’ı terk etmesi bekleniyor.

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Gök Gürültülü Sağanak Yağış Devam Edecek