Goji berry "Kurt Üzümü" Afşin’i sevdi

Afşin'de deneme ekimi yapılan ve anavatanı Çin olan "Goji Berry" (Kurt Üzümü) üretiminde başarı elde edildi.

Afşin İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda 2016 yılı Mayıs ayında ekimi yapılan son günlerin gözde ürünü goji berry fidanları meyvelerini vermeye başladı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muttalip Kurt, Çin ve Tibet orijinli goji berry bitkisinin Türkiye'de "Kurt Üzümü" olarak adlandırıldığını belirterek, dünyada besin değeri en yüksek meyvelerden birisi olduğunu söyledi.

Afşin'de deneme amaçlı gerçekleştirilen çalışmalardan çok olumlu sonuç aldıklarını söyleyen Muttalip Kurt, “Afşin'in toprak yapısı ve ikliminin goji beryy bitkisi üretimi için uygun olduğunu deneme amaçlı oluşturduğumuz bahçede gördük. İlk goji beryy meyvelerimizi aldık ve bu bizleri sevindirdi” dedi.

Son yılların gözde ürünü olan goji beryy bitkisinin bölge çiftçileri tarafından üretilmesi konusunda destek olmaya hazır olduklarını belirten Kurt, “Üç aylık bir dönemin ardından meyvelerimizi aldık. Önümüzdeki yıllarda verimin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Halk arasında daha çok kurt üzümü olarak bilinen bu meyve ağacı, Mayıs ile Kasım ayı arasındaki 7 aylık bir süreçte sürekli kendini yenileyerek meyve verebiliyor” dedi.

Goji berry meyvesinin marketlerde ve kuru yemişçilerde vatandaşlar tarafından son derece rağbet gördüğünü söyleyen Kurt, açıklamasına şu şekilde devam etti: