Göğüs kafesi açılmadan kalp ameliyatı oldu

Kapalı yöntemle koroner bypass alanında ilk kez yapılan yöntemle başarılı bir kalp ameliyatı gerçekleştirilen 61 yaşındaki Aziz Çetinkaya sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren KSÜ Kalp ve Damar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Aziz Bey’i şehrimizde bir ilk olarak kapalı yöntemle bypass ameliyatı yaptık. Hastamızın 3 damarını değiştirdik. Şehrimize hayırlı olsun. Uygun olan hastalarımız için kapalı yöntem bypass ameliyatı Tıp Fakültesi Hastanemizde yapılmaktadır" dedi.

"Yapılan tetkikler sonucunda kapalı yöntemle koroner bypass ameliyatına uygun olduğu anlaşıldı ve hastamız ile durumu paylaşıldı.” diyen Doç. Dr. Eroğlu, “Kendileri de seve seve kabul ettiler. Hastamız son derece memnun. Artık hastalarımız daha çabuk iyileşecek, sosyal hayatlarına ve işlerine daha çabuk dönecek. Bu da hastalara özgüven kazandırıyor ve son derece memnun bir şekilde hastaneden taburcu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Yöntemin hasta için çok faydaları olan fakat cerrahi açıdan zor bir işlem olduğunun altını çizen Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Normal ameliyatları hastanın göğüs kafesini 15-20 cm açarak, her yeri görerek yapabiliyoruz. Ama bu kapalı yöntemle 5-6 cm kesilerle bütün cerrahi işlemi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Cerrah için gerçekten yorucu ve zor bir işlem, cerrahı terleten bir işlem fakat hasta için konforlu bir işlem. Bu yöntemle hastalarımız sosyal hayatlarına çok hızlı dönebiliyor. Daha az ağrı ve daha az kanama oluyor. En önemlisi hastalarımız sağına soluna dönerek uyuyabiliyor ve ertesi gün bile bu hastalarımız yüzüstü yatabilir. Taburcu olduktan hemen sonra araba kullanabilirler. Göğüs kafesi açılarak yapılan diğer yöntemle ameliyat olan hastalar en az bir buçuk 2 ay sırtüstü yatıyor, sağına soluna dönemiyor, araba kullanamıyor ve sosyal hayatlarına çok geç dönüyorlar” diye konuştu.

Yöntemin özellikle bayan hastalarda hiç iz kalmadan gerçekleştirildiğini belirten Eroğlu, “Bayan hastalarımızda meme altından yapılan küçük kesilerle işlemi gerçekleştiriyoruz, ameliyat izi gözükmüyor” dedi.

“Yöntem şehrimiz için ilk, bölgede ise yapan yok” diyen Doç. Dr. Eroğlu, “Ankara ve İstanbul’da olmak üzere yalnızca iki merkezde uygulanan bir işlem. Gerçekten zor bir işlem olduğu için çoğu hoca bu işleme girişmek istemiyor. Biz bu yola baş koyduk, şehrimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu işlem için İstanbul’da deneyimli hocalarla 2 ay boyunca bu ameliyatlara katıldım. Her yönüyle öğrendiğimiz tekniği ilk kez Aziz Bey’e uyguladık. Bu işlemi yaygınlaştırıp, dünyada kalp damar cerrahisi ile ilgili ne yapılıyorsa hepsini Kahramanmaraş’ta yapmak en büyük hedefimiz. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

61 yaşındaki Aziz Çetinkaya ise, "Şuan hiç bir sıkıntım yok. Gayet iyiyim. Hayatıma normal bir şekilde devam ediyorum. Hocalarımız başarılı bir ameliyat yaptı. Beni sağlığıma kavuşturan hocalarıma, kaliteli bir sağlık hizmeti veren hastanemize ve bu imkânları sağlayan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





