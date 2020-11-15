banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Göğsünden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Elbistanlı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Göğsünden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti
banner17
banner43
 

Kahramanmaraş’ta tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Elbistanlı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki Mehmet Gül isimli genç ile Mahmut E. (18) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gül’ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek Taşburun Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.