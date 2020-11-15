Göğsünden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Elbistanlı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki Mehmet Gül isimli genç ile Mahmut E. (18) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçakla yaralanan Mehmet Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Mahmut E. (18) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gül’ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek Taşburun Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.