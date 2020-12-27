Göçüğün olduğu bölgeden ilk görüntüler ve detaylar

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasının, hafriyat döküm sahasında göçük meydana geldi. Yaklaşık 200 işçinin bulunduğu bölgedeki göçükte, büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, sahanın Kışla Mahallesi’ne yaklaşık 200 metre mesafede bulunan döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelikler Holding’e bağlı 3 taşeron firmanın, kömür tabakasının üstündeki toprak ve hafriyat dökümünün yapıldığı noktada saat 23.30 sıralarında göçük yaşandı. Döküm alanından kayan tonlarca ağırlıktaki toprak, yaklaşık 200 işçinin ve çok sayıda iş makinesinin bulunduğu yere doğru kaydı. Toprak kaymasını fark eden işçiler, hızla bölgeden uzaklaşarak canlarını kurtardı. Göçüğe yakın bir bölgede çalışan iş makinesi operatörü, makineden atlayarak, toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaklaşık 250 metre uzunluktaki bir bölgenin etkilendiği göçük sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda bir iş makinesinin toprak altında kaldığı öğrenildi. Büyük şans eseri, ölen ya da yaralanın olmadığı göçük sonrasında, bölge kapatılarak giriş çıkış yasaklandı. İşçiler ise, evlerine gönderildi.

Mahalle sakinleri panik yaşadı

Sahanın hemen yanı başında oturan Kışla Mahallesi’nin sakinleri ise, endişeli gözlerle sahayı izledi. Bir yandan sahada çalışan yakınlarından haber almaya çalışan vatandaşlar, göçüğün hemen yanında uzun süre nöbet tuttu.

Korkudan evlerimize giremiyoruz

Bir mahalle sakini yaptığı açıklamada, “Göçük bulunduğumuz yerin 100 metre aşağısında oldu. Göçüğün olduğu yer, evlerimize 200 metre mesafede. Korkudan ve endişeden evlerimize giremiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bazı iş makinelerinin toprak altında kaldığı söyleniyor. Çok şükür ölü yok” dedi.

Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı

Elbistan Kaymakamlığı da göçükle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan tespit ve firma yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, Afşin Çoğulhan-Elbistan Kışla Mahalleleri arasında kalan döküm sahasında kısmi bir göçük cereyan etmiş olduğu; herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.









