Göçer’den öğrencilere derslerinize haber tekniği ile çalışın tavsiyesi

Gazeteci Ahmet Göçer, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere hitap etti. Öğrencilerin bazı derslerine haber yazma tekniği ile çalışmasının, başarıyı artıracağını söyledi.

Konuşmasına, gazetecilik mesleğini anlatarak başlayan Göçer, daha sonra haber yazma tekniğinin inceliklerini belirtti. Öğrencilerle örnek bir haber hazırlayan Göçer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Başta tarih dersleriniz olmak üzere, çalıştığınız konu ile ilgili kendinizi bir muhabir yerine koyarak haber yazın. Böylece konuya daha çok hakim olursunuz. Tarihte geçen önemli bir olay veya savaş ile ilgili, o tarihte yaşayan bir gazeteci olarak savaşı izlemiş, savaş sonrası yapılan antlaşmalarda o odada bulunmuş biri gibi, bu savaşın neden çıktığını, sürecin nasıl işlediğini ve sonuçlarının neler olduğuna ilişkin haber, makale yazmaya gayret gösterin. Yazarak ders çalışmak akılda kalıcılığı kolaylaştırır. Bunu diğer derslerinizde de yapabilirsiniz. Dersin konusuna göre, komik hikaye, masal şekline getirmeniz de hatırlanmayı kolaylaştıracaktır.”

Daha sonra öğrencilere başarılı olma ile ilgili hayattan örnekler veren Göçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Zahmete katlanmadan kimse başarı elde edemez. Başarısızlık suç veya ayıp değildir. Başarısızlıktan ders çıkartıp, bir sonraki denemelerde daha iyi sonuç almayı amaçlayın. Potansiyelinizi keşfedin. Potansiyel zor anlarda ortaya çıkar. Sizin okuldan; 8 il arasında yapılan şiir okuma yarışmasında Akdeniz Bölge birincisi çıktı. Yine sizin okuldan; kitap okuma yarışmalarında peş peşe il birincileri, ikincileri çıktı. Ayrıca il genelinde 55 İmam Hatip Okulu arasında, kalite takip sisteminde bakanlık kriterlerine göre okulunuz il birincisi oldu. Demek ki sizin okulunuzda, başarı ile ilgili potansiyel var. Bu potansiyelinizi üniversite imtihanlarında da ortaya çıkartmaya gayret edin. Eli veya ayağı olmayan ampüte futbol takımımız Avrupa şampiyonu, Dünya ikincisi olurken, her imkana sahip A Milli Futbol takımımız henüz bu başarıları yakalayamadı. Şımartılacak kadar etkin bir çevreniz yoksa, birçok konuda bol imkana sahip değilseniz, bu sizin başarılı olmanız bakımından belki de avantaj teşkil edecektir. Türkiye’nin önde gelen 10 holding CEO’sunun, 6’sının çocukluğunda kuzu otlattığı ile ilgili haber okumuştum. Burada bulunanlardan bazılarınız köylerden geliyor. Başarı için belki de onlar daha şanslılar.”





Ahmet Göçer günümüzde gazete, dergi ve kitapların seyredildiğini, televizyonların ise okunduğunu belirterek, böyle bir ortamda, gazete, dergi ve kitap okumanın avantaj sağlayacağı belirtti.