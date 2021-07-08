Göçer, TDUB Denetim Kurulu Üyesi seçildi

Anayasanın 135. maddesine göre kurulan ülkemizdeki 19 kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşlarından olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin (TDUB) 3 Temmuz 2021 günü yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim-denetim kurulları ve disiplin komitesi seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler neticesinde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Göçer, denetim kurulu üyesi seçildi.

TDUB Genel Kurul Toplantısı ve seçimleri, İstanbul Küçükbakkalköy Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü toplantı salonunda yapıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden 681 değerleme uzmanının katıldığı seçimlerin kesinleşen sonucu ilan edildi. Genel Kurul seçimlerine ilçemizden Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Serkan Davdav ve Sercan Aydın da katıldı.

TDUB Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Ahmet Göçer şunları söyledi:

“Yeni yönetim, denetim kurulu ve disiplin komitesine seçilen meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Covid-19 dolayısıyla seçimlere katılım azdı. Buna rağmen Ülkemizin çok uzak vilayetlerinden gelip oy kullananlar vardı. Şahsıma oy veren ve vermeyen tüm üye arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım Anayasamızda, kanunlarda ve yönetmeliklerde yazılı hususlara layık bir dönem icra edilir.”