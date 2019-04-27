Gloria Beauty Center Elbistan’da hizmete başladı

İşyeri sahibi Zahide Topsakal, cilt bakımı ve lazer epilasyon alanlarında eğitim aldığını belirterek, “Adana'da birlikte çalıştığım uzmanlardan edindiğim deneyim ve tecrübeme dayanarak bu alanda iddialıyım” dedi.

Gloria Beauty Center’de uzman kadro ile ‘her zaman yenilik, hizmet, kalite, güler yüz, hijyen, sağlık, temizlik’ sloganı ile hareket edeceklerini anlatan Topsakal, “Bu anlamda da Elbistan’ımızın güzel insanlarına hizmet vereceğiz. Güzel bir mekanımız var kapılarımız her zaman herkese açık” şeklinde konuştu.

Bu tip merkezlerde hijyenin önemli olduğunu aktaran Topsakal, “Bu iş insan sağlığı ile ilgili. Bu iş yapılırken çok özen gösterilmelidir. Gloria Beauty Center Elbistan Güzellik Merkezi, samimi, güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla hijyenik ortamda; yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle faaliyet gösterecektir. Elbistanlı kadınların Türkiye’de kullanılan en son teknoloji cihazlarımız ile cilt bakımını ve güzelliğini en az kendileri kadar önemsiyoruz. Herkesin cilt bakımı ve güzelleşme ihtiyacına ulaşmasının bir hak olduğu düşüncesiyle yılın 365 günü sizleri Gloria Beauty Center Elbistan Güzellik Salonumuzda görmekten mutluluk duyarım” ifadelerini kullandı.











