Girişimci kadınlardan Kaymakam Demir’e ziyaret

Elbistan’da yöresel yemeklerle kurutmalık satışı için bir araya gelen 4 kadın, Elbistan Hanımeli Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Kooperatifi’ni kurdu. Kooperatife, kendi imkanları ile ev yemeği satan ya da bu sektörde yer almak isteyen çok sayıda kadın başvurdu. Farklı mesleklerden oluşan kadınları aynı çatı altında buluşturan Elbistan Hanımeli Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Kooperatifi kurucuları, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Elbistan Hanımeli Yöresel Lezzetler Kadın Girişimcileri Kooperatifi kurucuları, Kaymakam Demir’e kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Kooperatif kurucuları, “Hijyeni ön planda tutup doğal ürünlerimizle farklı tatlar sunuyoruz. Elbistan peyniri, mumbar, şırdan, reçel çeşitleri, tereyağı, kurutmalıklar, erişte, tarhana, tatlı, salça, içli köfte ile börek çeşitleri ve tüm kışlık hazırlıkların satışını yapıyoruz. Elbistan’da önemli bir boşluğu doldurmak için bu kooperatifi kurduk. 4 kişi ile çıktığımız bu yolda bizlere katılanların sayısı her geçen gün artıyor. Kocaman bir aile olduk” diye konuştular.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, kadınların bu ve benzeri girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kaymakam Demir, “Hem yöresel lezzetlerimizin tanıtılmasında hem de yaşatılmasında bu tür çalışmalar çok önemli. Birçok meslekten kadınlar bu girişimde güç birliği yapmış. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.







