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Girişimci kadınlara pandemi sürecinde de mikrokredi desteği sürdü

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı salgın döneminde mikro girişimci kadınların ekonomik yaşama katılımlarını sağlamak için kredi desteğini sürdürdü.

Girişimci kadınlara pandemi sürecinde de mikrokredi desteği sürdü
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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında girişimci kadınların mikro-girişimci olmalarına yardımcı olmak üzere pandemi sürecinde de tespit ve destek çalışmalarına devam etti.

2003 yılından beri, mikrokredi faaliyetlerini sürdüren, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programının (TGMP), dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğu ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteğini, pandemi sürecinde de devam ettirdi.

Pandemi döneminde kredi desteğinden faydalanan Yıldız Manavı sahibi Gülcan Çekirge, “Mikrokredi ile kendi işimi kurdum. Kovid 19 sürecinde işlerimizde ekonomik bir daralma oldu. Elbistan Mikrokredi Şubesi, pandemi sürecinde bana desteklerini esirgemediler. Mikrokredi, pandemi sürecinde girişimci kadınların yanında oldu” şeklinde konuştu.


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