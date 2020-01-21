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Girişim Grubu Üyeleri Başkan Paksoy’u ziyaret etti

Elbistan’da kurulacak olan entegre tesis için bir araya gelen Elbistan Girişim Grubu Üyeleri, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’u ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Girişim Grubu Üyeleri Başkan Paksoy’u ziyaret etti
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Birçok üretim tesisini içerisinde barındıracak olan ve geçtiğimiz günlerde Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) arsa tahsisi de yapılan entegre tesis için kooperatif kurma çalışmaları başladı. Sınırlı Sorumlu Elbistan Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında kurulacak olan entegre tesiste birçok alanda üretim yapılacak. Sınırlı Sorumlu Elbistan Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yönetimini oluşturan Hacı Kaya, Gülabi Eren, Tayfun Barış Arslan, Hüseyin Kelbaş, Mehmet Güler, Bilal Ay ve Erdoğan Uzun, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’u ziyaret ederek, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdiler.

Entegre tesisin faaliyet göstereceği; Sınırlı Sorumlu Elbistan Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi için çalışmalara başladıklarını ve ilk imzaları attıklarını belirten Elbistan Girişim Grubu üyeleri, planlama işlemlerinin ardından yatırım aşamasına geçeceklerini ve ilçeye önemli bir tesis kazandıracaklarını ifade ettiler.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan her yatırımın yanında olacaklarını ve gereken desteği vereceklerini söyledi.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni yatırımlara ev sahipliği yapacağını vurgulayan Başkan Paksoy, “Elbistan Girişim Grubu’nda yer alan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir adım attılar ve bu sayede Elbistan’da istihdam oluşturacaklar. İstihdam demek, yatırım ve Elbistan’a katkı demektir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



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Mehmet Ali ÇETİN 13 saat önce

Girisimci arkadaşları kutluyorum basarilar diliyorum

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