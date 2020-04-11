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Gıda yardımları evlerinde teslim ediliyor

Elbistan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu zor günlerde maddi zorluk yaşayan dezavantajlı kesimler için hazırlanan gıda kolilerini sosyal belediyecilik anlayışı ile evlerine kadar götürerek yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Gıda yardımları evlerinde teslim ediliyor
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Elbistan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu zor günlerde maddi zorluk yaşayan dezavantajlı kesimler için hazırlanan gıda kolilerini sosyal belediyecilik anlayışı ile evlerine kadar götürerek yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Adeta kimsesizlerin kimsesi olacak şekilde bir dayanışma platformuna dönüşen ve ihtiyaç sahibi ailelerin hemen hemen her türlü ihtiyacını karşılayan Can Kulağı Projesi, Elbistan Belediyesi’nce titizlikle yürütülüyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada gıda paketi dağıtımının aralıksız süreceği belirtilirken, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bu sürecin atlatılacağı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, “Elbistan Belediyesi olarak bu zor süreçte hiç kimseyi yalnız bırakmama adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Kovid-19 salgını kapsamında yeni mağduriyetlerin oluşması nedeniyle sosyal yardım çalışmalarımızın kapsamını genişlettik. Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün öncülüğünde ilçemizde faaliyet gösteren tüm oda, meslek grubu, STK’lar, dernek ve vakıflar, hayırsever vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz öncülüğünde oluşturulan Can Kulağı projesinin çalışmaları devam ediyor. Özellikle zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte ihtiyaç sahibi aileler için sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak gıda paketi yardımı dağıtımımıza başladık. Görevli personellerimiz bu paketleri vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyorlar. Toplumumuzdaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin, bu zor dönemin atlatılmasındaki en önemli güç olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinden dışarı çıkmamaları. Onların mağdur olmamaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerine yer verildi.





Yerel Manşetler
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