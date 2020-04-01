Gıda üreten firmalarda çalışanların ateşi ölçülüyor

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamullerdeki hijyen tedbirleri konusunda, işletmeler denetleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, Onikişubat Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, Halk Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Yener, Halk Sağlığı Şube Müdürü Yunus Kır, Personel Hizmetleri Başkanı Mehmet Yılmaz ve Gıda Denetim Ekipleriyle birlikte koronavirüsü bilgilendirme denetimi kapsamında fırın, market ve pastane denetimi ve bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Koronavirüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılmaması, alet-ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmamasında büyük önem arz ettiği işletme sahiplerine anlatılarak, çalışanların Vücut ısıları dijital temassız ateş ölçerle vücut sıcaklığını kontrol edilerek ateş ölçümleri de yapıldı.



