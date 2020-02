Gıda kontrol ekipleri sahada

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla başlatılan ürün bazlı gıda denetim seferberliğinde ilk nokta süt ve süt ürünleri üreten ve takviye edici gıda üretimi yapan işyerleri olacak.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, denetimlerde, her gün farklı bir sektöre odaklanıyor. Süt ve süt ürünlerinden başlayan denetimlerde, et ve et ürünleri gibi halkın en çok tükettiği ürünler öne çıkıyor. Bu kapsamda arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar ve takviye edici gıdalar gibi ürünler art arda denetleniyor. Aynı zamanda üretim yerleri yanında toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılıyor.

Denetimler, ilçede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla büyük bir titizlikte yürütülüyor.